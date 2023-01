SPRESIANO - Sono quasi 1.800 le auto e i camion che in un solo anno sono passati con il rosso lungo la Pontebbana. Il numero emerge dal bilancio relativo al 2022 fatto dalla polizia locale di Spresiano. Il Vista-Red installato sul semaforo di Visnadello ha staccato 1.266 multe. Vuol dire più di cento al mese. E a queste vanno aggiunte le 500 sanzioni timbrate dal dispositivo montato alla fine di aprile anche sul semaforo del centro di Spresiano. L’aspetto che fa ancora più impressione è che sempre più persone scelgono di non comunicare i dati del conducente. In sostanza, si preferisce pagare di più piuttosto di avere conseguenze sulla patente. L’anno scorso sono state addirittura 700 le persone che hanno scelto questa strada. Un numero in forte crescita. E c’è chi proprio ne approfitta.

LE INFRAZIONI

« C’è un caso singolare che vede un imprenditore della provincia che ha collezionato 23 contravvenzioni con un’auto dal 2021 ad oggi – rivela la comandante Paola Pol – più 27 con un’altra auto dalla fine del 2019 » . Tradotto: 50 passaggi con il rosso in tre anni. Tanto basta pagare. « Questo è un conducente a cui andrebbe revocata la patente – sottolinea la comandante – perché i verbali in questione sono la conseguenza di altrettanti violazioni per passaggio con il semaforo rosso » . Non solo. « C’è anche il caso di un’auto intestata a una persona deceduta a marzo del 2021 che continua a circolare – aggiunge Pol – e l’anno scorso ha collezionato ben 7 contravvenzioni per passaggio con il semaforo rosso » . Si tratta della punta di un iceberg. « Registriamo un forte aumento della mancata comunicazione dei dati del conducente per i verbali di transito con il rosso – conferma la comandante – un dato che va letto in un contesto diverso dalla semplice dimenticanza. Questo perché purtroppo riceviamo sempre più spesso telefonate da parte di persone che chiedono in cosa incorrono se non comunicano i dati di chi era alla guida. E il passo successivo è scegliere consapevolmente l’omissione, con conseguente mancata assunzione di responsabilità rispetto al grave gesto commesso che comporterebbe conseguenze a lungo termine » .

I TIMORI