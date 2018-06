Il Comune nega i contributi per l'asilo ai genitori novax: «Proteggiamo i figli»

di Mauro Favaro

SPRESIANO - Niente contributi comunali per i genitori che mandano i propri figli con meno di 3 anni in nidi in famiglia no-vax o free-vax. Cioè che non rispettano la legge sull’obbligo vaccinale. La decisione presa dalla giunta del sindaco Marco Della Pietra è netta. Ieri è stata approvata la delibera che prevede l’assegnazione di aiuti economici per calmierare le rette dei nidi pagate dalle famiglie con un Isee inferiore a 28mila euro. Non ci sono scaglioni. A chi sta sotto l’asticella vanno 125 euro al mese, fino a un massimo di dieci mesi all’anno. Ma con un vincolo ben preciso.