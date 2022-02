Scoppia una bombola in officina: operaio grave, rischia di perdere una mano

SPRESIANO - Scoppia una bombola nell'officina, un operaio di 38 anni resta gravemente ferito a una mano. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio, 25 febbraio, a Spresiano, nella ditta Energy srl di via Galvani. Intorno alle 15.30 all'interno dell'officina è scoppiata una bombola di ossigeno. La deflagrazione ha investito il dipendente, che si è ritrovato con una mano spappolata. Immediati i soccorsi, vista la gravità della situazione. Sul posto si è precipitato il Suem 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il ferito era cosciente e respirava autonomamente ma la grave lesione alla mano ne ha reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in codice rosso. In via Galvani sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che faranno chiarezza sulla dinamica e le cause dell'ennesimo incidente sul lavoro successo nella Marca.

