Incidente sulla Pontebbana a Spresiano: due feriti, gravissimo un bambino di 4 anni

SPRESIANO (TREVISO) - Grave incidente oggi, sabato 11 febbraio, sulla Pontebbana a Spresiano. Un'auto si è schiantata contro un albero, l'impatto è stato violento e la vettura, una BMW X1, si è completamente sfasciata. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un bambino di 4 anni, portato in ospedale in codice 3, e anche un adulto, ferito seriamente e ricoverato in codice 2. Si tratta dei componenti di una famiglia residente nel comune, non lontano dal luogo dove è avvenuto lo schianto.

