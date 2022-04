Bomboletta spray provoca incendio nell'impianto rifiuti: fiamme e molto fumo

SPRESIANO - Principio di incendio all’impianto di selezione del multimateriale della Contarina a Spresiano, questa mattina poco prima delle 6, domato in pochi minuti, oggi 26 aprile. Durante le consuete attività di triturazione dei rifiuti ingombranti, si sono create delle scintille – molto probabilmente a causa della presenza di una bomboletta spray – cadute sopra un cumulo di materiale in lavorazione, scatenando fiamme e molto fumo. Il sistema anticendio è scattato immediatamente: gli addetti all’impianto presenti sono subito intervenuti usando il sistema ad acqua e la schiuma, riuscendo a circoscrivere le fiamme e impedendo che si propagassero. Il cumulo di rifiuti coinvolto nel principio di incendio è stato portato all’esterno ed è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Treviso, che ha svolto le operazioni di messa in sicurezza, tenendo sotto controllo il materiale fino al completo spegnimento. L’intervento si è concluso in poche ore e fortunatamente i danni sono stati limitati.