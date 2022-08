Lite in casa, 38enne accoltella il compagno di 24 anni: tragedia sfiorata

SPRESIANO - Sfiorato il dramma nel primo pomeriggio presso un'abitazione di Spresiano. Una 38enne di origini brasiliane, al culmine dell'ennesimo dissidio col compagno, un italiano 24enne originario del bresciano (coppia già nota alle Forze dell'Ordine), dapprima gli lanciava contro un coltello da cucina di grosse dimensioni, quindi brandiva un secondo coltello, anch'esso con lama di notevoli dimensioni, colpendo ripetutamente il compagno e provocandogli profonde ferite all'avambraccio sinistro con conseguente, copiosa perdita di sangue. Tempestivamente intervenuto in loco, personale dell'Arma locale bloccava la donna e la traeva in arresto per lesioni personali aggravate mentre i sanitari del 118 provvedevano a trasportare la vittima in ospedale a Treviso ove trovasi tutt'ora, pare non in pericolo di vita. La donna fermata, su disposizione dell'A.G., è stata per il momento assoggettata al regime degli arresti domiciliari.