ISTRANA (TREVISO) - Una chioma fluente e la passione per il pianoforte: ecco come la giovane Sofia Baldissera, studentessa alla scuola di musica di Istrana, è diventata testimonial Bioscalin accanto a Beatrice Venezi. «Tutto è iniziato per gioco - spiega la famiglia della giovane studentessa di musica - un paio di foto senza particolare interesse da parte di una agenzia presso un negozio di abbigliamento, evento quasi dimenticato ma nella scheda di Sofia risultava una caratteristica chiara, studia pianoforte, caratteristica generica ma fondamentale in questo evento».

Dalla foto fatta per gioco alla chiamata per la pubblicità

Un giorno arriva alla famiglia la richiesta di aggiornare le foto: l'interesse nasce soprattutto dal fatto che Sofia portasse i capelli lunghi ma soprattutto che studiasse pianoforte. «Un paio di scatti e provino amatoriale sulla tastiera sono bastati per suscitare l'interesse del regista che senza esitare ha messo Sofia di fronte a un obbiettivo, con l'indicazione di eseguire due brani alla perfezione, brani complicati e a lei ancora sconosciuti» aggiunge il padre. Così grazie all'aiuto e alla complicità della Scuola di musica d'Istrana, grazie all'impegno del direttore Marzio Miotto e all'entusiasmo di Sofia che si è messa a studiare per ore, in pochi giorni i brani sono stati imparati. «Il giorno della partenza per Milano, si conosceva solo la destinazione, Cologno Monzese, Mediaset. Poi tutto il resto è quello che si vede nel video». Un mondo completamente sconosciuto ma estremamente eccitante e avventuroso per la giovane studentessa, non abituata alla luce della ribalta televisiva. Per Sofia uno degli obiettivi era anche il confronto con Beatrice Venezi, direttore d'orchestra con sempre maggiori incarichi di direzioni artistiche e già testimonial (non senza critiche provenienti dall'ambiente musicale) del brand per capelli Bioscalin. «La cosa che più è rimasta nel cuore di Sofia è l'incontro con Beatrice Venezi, i complimenti di una professionista per quei brani sulla tastiera hanno gratificato gli sforzi, la dedizione e costanza di una attività impegnativa, ma ricca di soddisfazioni» ha concluso la famiglia. I fatidici quindici minuti di celebrità della studentessa sono anche l'occasione per ricordare l'azione di divulgazione strumentale compiuta dalla Scuola Musicale d'Istrana, attiva da 43 anni e diretta da Marzio Miotto da 41. «Abbiamo 15 insegnanti per 25 cattedre di insegnamento, dagli strumenti classici a quelli moderni, dai corsi di teoria ritmica e percezione musicale alle formazioni orchestrali e band giovanili, dai corsi di propedeutica ai progetti di integrazione curricolare con gli istituti comprensivi», ricorda Miotto.