Il parroco gli passa la palla in chiesa, lo sposo tira e fa canestro: star del web

CRESPANO - Sposarsi? È come fare canestro. Facile dirlo più difficile farlo. Soprattutto se devi fare canestro in chiesa vestito da sposo, Mattia Riva, 32 anni, sotto gli occhi del celebrante, davanti alla tua futura sposa e ai tanti amici che ti stanno filmando. «Il matrimonio deve funzionare» gli ha detto il parroco don Francesco porgendo il pallone a spicchi e invitandolo proprio a tirare. Dai tira lo sollecita per fargli capire che se ti impegni a fare canestro sul campo, visto che stiamo parlando di uno sposo che...