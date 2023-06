SILEA - Torna in azione la banda delle biciclette. È il terzo colpo nella Marca nel giro di poche settimane. Nel mirino, questa volta, c’è finito il negozio di articoli sportivi Sportler di Silea, in via Eroi di Podrute. Ignoti, dopo aver danneggiato la grata sul tetto dell’edificio, si sono calati all’interno e hanno rubato una decine di biciclette, del valore complessivo di diverse migliaia di euro. Un colpo da veri professionisti. Il commando, composto da più elementi, è poi sparito nella notte, probabilmente dopo aver caricato il bottino a bordo di un furgone. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Silea. Al vaglio le telecamere della zona. Non è la prima volta che l’emporio di Silea viene preso di mira: nel dicembre di 3 anni fa furono due minorenni a introdursi e a portare via 5 biciclette elettriche per un controvalore di 26mila euro. Questa volta però potrebbe essere entrata in azione una banda di trasfertisti. Intanto a Casale sul Sile è stato sorpreso un 29enne di origini rumene che si era messo al volante della sua auto con un tasso alcolemico di 1,8 g/l: patente ritirata e veicolo sequestrato. Denunciato per falsità un 31enne di origini pakistane che ha esibito una patente falsa. Deferito anche un 45enne milanese controllato a Trevignano. Usava un falso nome per guidare. Il motivo? La patente gli era stata revocata e, per questo, non poteva guidare. In più la sua auto era senza revisione.