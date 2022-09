Treviso. Annullata per maltempo la sfilata delle formazioni giovanili della Tvb, presentata al Maggior Consiglio la prima squadra

TREVISO - Il maltempo spegne - in parte - la festa in piazza del Treviso Basket. Salta la sfilata delle formazioni giovanili con 400 fra bimbi e ragazzi di Tvb in Calmaggiore e piazza dei Signori prevista per le 19 di oggi, 26 settembre, nell'ambito dei festeggiamenti per i dieci anni della società.

Treviso Basket si sta organizzando per presentare le giovanili al Palaverde prima dell'inizio della stagione contro Reggio Emilia, sabato primo ottobre. La prima squadra verrà invece regolarmente presentata questa sera alle 20.30 all'hotel Maggior Consiglio davanti ai consorziati.