Elisa e Giada d'oro, sono Campionesse italiane di pattinaggio artistico

MONTEBELLUNA - Obiettivo centrato per il Roller Club Montebelluna Maser che vince nel Campionato Italiano di pattinaggio artistico specialità Solo Dance Nazionale organizzato a Piancavallo dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Giada Torresan, già medaglia d’oro nel 2019, si è riconfermata Campionessa Italiana per la categoria Divisione Nazionale C, con una gara eccellente in cui ha brillato per bravura ed eleganza.

Successo anche per Elisa Carlesso, al suo esordio in questa specialità e dopo i numerosi successi in ambito provinciale e regionale, con grande determinazione conquista la medaglia d’oro, proclamandosi Campionessa Italiana 2022 categoria Divisione Nazionale B.

Ottimi anche i risultati delle compagne di squadra Beatrice Nardi, Ginevra Marcadella, Eleonora Brioni ed Arlene Fregolent, che hanno gareggiato nelle diverse categorie, dimostrando tutte le loro qualità artistiche. «Questi successi ci riempiono di orgoglio - commenta Susanna Polloni, Presidente del Roller Club - perché sono il risultato di tutto il lavoro portato avanti in questi mesi non solo dalle nostre atlete, ma anche dai loro allenatori Alberto Maffei, Arlene Fregolent, Barbara Babuin e Federica Ceccato, ai quali vanno i nostri ringraziamenti».