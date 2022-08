TREVISO - «Perché un briciolo d'estate è quello che dà senso al resto dell'anno» scrive l'ex pantera Rapha Folie su Instagram inaugurando la stagione di viaggi e relax per le vecchie e nuove atlete della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Per chi era impegnata nella Volleyball Nations League le ferie sono iniziate un po' in ritardo, come per capitan Wolosz, che si è goduta una splendida vacanza al mare tutta italiana con le sorelle Skorupa e Kasia Skowronska prima di tornare in Polonia e passare del tempo con famiglia, amici e le colleghe della nazionale. Tra le giocatrici in uscita, invece, la collega di reparto Giulia Gennari si è diretta verso Berlino e, anche continuando ad allenarsi, la palleggiatrice romana ha fatto una capatina estiva nella capitale, prima di proseguire più giù e godersi felicemente tutte le delizie culinarie e architettoniche di Napoli. Lara Caravello, invece, dopo essere andata al Jova Beach Party di Lignano con Sara Fahr e amici, ha intrapreso un road trip in terra pugliese, con qualche sconfinamento nella bella Basilicata, insieme al compagno. Rapha Folie, libera da impegni azzurri, ha prima raggiunto Silvia Fiori, Samantha Fabris e Robin De Kruijf in Croazia, per poi ricongiungersi con Miriam Sylla a Budapest e dirigersi infine nella suggestiva Mykonos. La Grecia è stata anche la destinazione scelta da Hristina Vuchkova insieme a marito e figlio, ormai mascotte dell'Imoco della stagione passata. Da parte sua, Sylla ha trovato un po' di relax dopo aver alzato la coppa in VNL, prima in Ungheria e poi nelle splendide Maldive.

Paola Egonu si è rifugiata invece in Costa Smeralda con gli amici storici e il fidanzato Michal Filip, pallavolista polacco. Tra le spiagge bianche e le gite in barca, ha avuto il tempo di ricaricare le pile prima degli impegni intensi che la aspettano, con la nazionale prima e al Vakif poi.



Anche Alessia Gennari è volata sulle coste sarde per ricaricare le pile dopo il torneo estivo nelle acque cristalline di Cagliari e dintorni, salvo poi fare rotta per Ibiza insieme a Sara e Giulia Bonifacio, Anastasia Guerra e Lucia Imperiali.

Un'altra giocatrice che ha scelto le coste spagnole per le proprie vacanze è Robin De Kruijf, che ha alternato gli impegni per la registrazione del suo podcast alle migliori feste dell'isola, dopo essere andata a sua volta alla reunion in Croazia con Samantha Fabris & Co. Da parte sua Sara Fahr, pur continuando la riabilitazione al ginocchio (c'è stato pure un contrattempo, ndr) dopo il secondo infortunio al crociato si è goduta un'estate leggera tra il mare romagnolo e quello veneto, viaggiando ed esplorando la regione, prima di tornare nella sua toscana per il compleanno del fratello.



STATI UNITI

Delle atlete marchio Usa, Kathryn Plummer ha annunciato all'inizio di agosto il matrimonio con il suo storico compagno Michael Bolden. Dopo oltre quattro anni di fidanzamento, Michael, pitcher all'università di Stanford, ha chiesto la mano di Kat. Mille volte sì - ha scritto la schiacciatrice californiana su Instagram commentando la foto della consegna dell'anello con il suo Michael in ginocchio da lei-. Sono al settimo cielo nel sapere che passerò la vita con te. E poi alla festa di compleanno di Tori Dixon a New York si è verificata anche una interessante reunion targata Imoco, con sia Plummer che Kelsey Robinson presenti all'evento, insieme alla iperfavorita del pubblico gialloblu, Kimberly Hill.



SCANDINAVIA

Dalla Finlandia sono arrivati invece i saluti di Isabelle Haak: la giovane opposta si è trattenuta nella penisola scandinava, dove si è divertita tra un concerto in Svezia e del tempo con i propri cari. Tra i nuovi arrivi nel roster gialloblu, Federica Squarcini ha passato il suo tempo tra il mare delle Marche, l'Elba, Creta e l'Emilia Romagna non facendo mancare momenti intimi con il fidanzato a Balos, mentre Alexa Gray ha trascorso buona parte della pausa tra Canada e California, spesso in compagnia della palleggiatrice ex Novara Micha Hankock. Marina Lubian è tornata entusiasta da un lungo viaggio in Islanda, mentre i coniugi Santarelli si sono goduti il primo e il terzo posto sul podio della VNL con una tranquilla vacanza in Grecia. Al ritorno, Moki si è diretta verso casa, dove si è goduta un po' di tempo con la famiglia prima di essere richiamata a vestire la maglia azzurra.