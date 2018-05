La Spezia, crolla lastra di metallo Morto operaio di una ditta trevigiana

Tragedia a La Spezia. I carabinieri intervenuti sul posto insieme agli ispettori dell'Asl5 e ai vigili del fuoco hanno comunicato che due operai sono morti questo pomeriggio poco prima delle 16 mentre stavano lavorando in un cantiere navale della città ligure. Secondo quanto riferito dai carabinieri che si trovano sul posto, i due sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra metallica. Secondo quanto appreso dai carabinieri, la lastra potrebbe essersi sganciata da una gru. Il cantiere si trova nella zona a est della città della Spezia.



I carabinieri della Spezia hanno identificato l'operaio deceduto questo pomeriggio all'interno dei cantieri del gruppo Antonini Spa, al Muggiano della Spezia. L'uomo è un cittadino croato di 56 anni, che secondo gli inquirenti era dipendente di una ditta in subappalto, e stava lavorando all'ampliamento di una banchina. L'operaio morto si chiamava Dragan Zekic ed era residente in provincia di Treviso. Zekic era dipendente di una ditta trevigiana cui il cantiere spezzino aveva affidato l'area per i lavori sui pontili. Il pm Mariucci è sul posto, potrebbe procedere con il sequestro dell'area.

