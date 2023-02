Quelle famiglie in fuga dall'Istria e dalla Dalmazia, tra canzoni d'epoca e inediti al piano: Carlo Colombo svela la sua storia

L'artista che racconta l'esodo Istrano della sua famiglia: va in scena Carlo Colombo con lo spettacolo Mili muoi - L’esodo dei miei. Colombo, figlio di profughi giuliano-dalmati, oltre ad essere un pianista e cantante trevigiano, porta nel suo bagaglio personale una struggente storia familiare di fughe e abbandoni, nostalgie e ritorni, un narrato che ha deciso di condividere con il pubblico in questo particolare spettacolo. Appuntamento per le due date venete, il 3 e il 10 febbraio, nelle province di Treviso e Verona. Lo spettacolo è stato sezionato dal Festival internazionale di teatro ragazzi Trallallero - edizione 2021.

In questo suo ultimo lavoro Colombo ha deciso di affrontare lo spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia a seguito dell’instaurazione della dittatura comunista della Yugoslavia di Tito dopo il 1945, vissuto in primis dalla sua famiglia sia paterna che materna. Testi e musiche che nascono dopo aver acquisito e rielaborato le testimonianze dirette fin dall'infanzia attraverso i racconti dei nonni, e poi tornando in quelle terre dagli anni '70 in avanti. Ed ecco che si materializzano negli occhi di chi ascolta le figure di Nori, Livia, Tina, tutte donne che, aiutate dai loro uomini, hanno ricostruito la propria vita lontano dalla terra di nascita lasciata con fughe rocambolesche e rischiode. Questo spettacolo è un viaggio sonoro attraverso i ricordi di un mondo che c’era e che si è spostato altrove e le fughe via mare e via terra, sono accompagnate dall'immancabile suono del pianoforte. Ma non è tutto, Colombo attraversa epoche e vite riproponendo canzoni d’epoca e ovviamente presentando brani originali, composti appositamente per questo spettacolo.

Il 3 febbraio alle 20.30 nella Sala Teatro PIO X, in via S. Pio X, 31 a Istrana (Treviso) e il 10 febbraio alle 15 nella Sala delle Feste del Comune di Soave, in via Giulio Camuzzoni, 8 Soave (Verona).

TREVISO

Il 3 febbraio alle 20.30 nella Sala Teatro PIO X, in via S. Pio X, 31 a Istrana (Treviso)

L’associazione Eruditio Time di Istrana, con il patrocinio del Comune di Istrana e in collaborazione con Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo, presenta in occasione del Giorno del Ricordo 2023 lo spettacolo “Mili muoi - L’esodo dei miei”; uno spettacolo di e con Carlo Colombo con la regia Marco Artusi.

VERONA

Il 10 febbraio alle 15 nella Sala delle Feste del Comune di Soave, in via Giulio Camuzzoni, 8 Soave (Verona)

Il Comune di Soave in collaborazione con Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo, presenta in occasione del Giorno del Ricordo 2023 lo spettacolo “Mili muoi - L’esodo dei miei”; uno spettacolo di e con Carlo Colombo con la regia Marco Artusi.

Ingresso unico euro 10,00. Info e Prenotazioni: Gianni Pizzolato WhatsApp 327/4769453 - eruditio.time@gmail.com