Rissa nel locale, lo Special Movida sospeso per 15 giorni

LORIA - Il Questore di Treviso ha sospeso il locale "Special movida" di Loria per 15 giorni in seguito ai fatti del 21 agosto scorso quando nel parcheggio del locale, una ventina di persone si sono affrontate dando vita ad una rissa in cui un ragazzo è stato ricoverato in ospedale per trauma cranico. Quello della settimana scorsa è solamente l'ultimo di una serie di episodi avvenuti all’interno o nelle immediate adiacenze del locale che hanno portato a ravvisare una pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Numerosi, infatti, sono stati gli interventi del personale dell'Arma dei Carabinieri nell'ultimo anno.