TREVISO - A ciascuno la sua«In, ad esempio, a prevalenza islamica, sono bandite quelle in setola animale, nei Paesi nordici servono spazzole morbide, poiché prevalgono capelli biondi e quindi più fragili e delicati. Le popolazioni del bacino mediterraneo hanno invece capelli grossi e resistenti».presidente e ad dell'aziendaerede di unparla con orgoglio e amore del suo lavoro. Capace di unire il miglior artigianato made in Italy a tecnologie avanzate. Lei,Hermann Krüll, rappresentaalla guida di Acca Kappa: marchio di eccellenza nella creazione di profumi, spazzole professionali e prodotti per la cura e il benessere del corpo. «Acca Kappa è la pronuncia in italiano di H e K, iniziali del mio bisnonno materno, di origini prussiane, - spiega Elisa - che nel 1869 fondò l'impresa famigliare. Arrivato a Venezia da studente, dopo qualche anno si dedicò al commercio, importando setole dall'Oriente, fino a rilevare l'azienda con la quale trattava. Si concentrò sulla produzione dipoi passò a spazzole di ogni tipo (brusche per l'argenteria, pavimenti, tappeti, biciclette...), comprese spazzole di lusso per signora, realizzate con materiali costosi come quelle in ebano. La denominazione eraOggi il core business aziendale è ancora la spazzola. Ma l'attività è stata diversificata: prima una linea diispirate alle essenze dei giardini italiani, poi creme, shampoo, saponi. Prodotti apprezzati e venduti in 60 Paesi, in particolare in Asia..