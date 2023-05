Vanno a sparare di notte nel bosco e ripartono in auto: 24enne fermato con scacciani e fucile

SAN BIAGIO - Intervento dei militari dell'Arma nel comune di San Biagio di Callalta (TV), nella serata di ieri, 25 maggio 2023, presso un parcheggio vicino al fiume Piave. Un passante aveva segnalato al "112' alcuni soggetti armati che, scesi da un'autovettura, si erano addentrati nella vicina boscaglia. Erano stati poi successivamente uditi dei forti spari e gli individui ripartire in auto ed allontanarsi. Gli accertamenti successivi dei Carabinieri hanno consentito di rinvenire in loco alcune decine di colpi e cartucce a salve esplose e di rintracciare e deferire un 24enne dell'Est Europa dimorante in zona e trovato in possesso, a bordo della propria autovettura, di una pistola scacciacani e di un fucile ad aria compressa. È ritenuto il presunto autore degli spari e ora la sua posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti a offendere, procurato allarme, esplosioni ed accensioni pericolose.

