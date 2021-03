Sparatoria fra sinti: morto dopo un mese di agonia il 53enne colpito dal nipote

TREVISO - Le speranze sono finite. Dopo 5 settimane di agonia, il 53enne Joco Durdevic è morto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il suo quadro clinico, definito già da subito disperato, si è aggravato domenica notte fino a portare al decesso avvenuto ieri, 15 marzo. Le ferite alle testa riportate dopo la sparatoria di Borgo Capriolo l’8 febbraio scorso non hanno lasciato scampo al capoclan sinti. E ora la posizione del nipote, il 36enne Branko Durdevic che ha sparato allo zio, si aggrava.

La notizia del decesso di Joco è arrivata sul tavolo del pm Gabriella Cama, titolare dell’inchiesta, che ha immediatamente modificato l’ipotesi accusatoria: da tentato omicidio a omicidio volontario aggravato. Il magistrato ha anche disposto che sul corpo di Joco venga effettuata l’autopsia: l’incarico verrà conferito nelle prossime ore. Oltre alle cause della morte, il medico legale sarà chiamato a stabilire se nel cervelletto di Joco sia rimasto conficcato il proiettile sparato da Branko, come ipotizzato all’inizio, o soltanto dei frammenti, come paventato in seguito alle tac a cui era stato sottoposto. Un dettaglio che potrebbe indirizzare l’inchiesta su un altro binario, di certo più favorevole alla difesa.

LA DIFESA

L’avvocato Alessandra Nava, difensore di Branko Durdevic, ha appreso la notizia della morte di Joco pochi minuti dopo il decesso del 53enne. «Siamo molto dispiaciuti - afferma il legale - l’intera famiglia di Branko ha pregato perché Joco non morisse, e anche lui mi ha chiesto continuamente come stata lo zio. Purtroppo non si doveva assolutamente arrivare a questo punto. Ora dobbiamo fare il nostro lavoro per la corretta ricostruzione dei fatti perché la giustizia sia certa». Branko ha sempre sostenuto di non aver mai avuto intenzione di uccidere ma soltanto di difendersi perché aveva avuto paura. L’avvocato Nava ribadisce infatti che Branko avrebbe soltanto voluto spaventare il parente per tirarsi fuori da una situazione di pericolo. Sempre che l’arma ritrovata sia la stessa con cui Branko ha sparato, una Glock semiautomatica calibro 9x21 che a detta degli esperti è una pistola “da professionisti”, il legale evidenzia che se davvero avesse voluto uccidere avrebbe potuto farlo prima di darsi alla fuga. «Branko ha detto di aver sparato due colpi - dichiara l’avvocato Nava - Nel caricatore ritrovato dalla polizia ce n’erano altri 11. Se la volontà fosse stata quella di ammazzare ne avrebbero trovato molti di meno». Circostanza che sembra combaciare con quanto raccontato da Branko in sede di interrogatorio. Dopo l’autopsia, saranno di certo le perizie balistiche e tecniche a stabilire se la direzione dei proiettili sia compatibile con la volontà di uccidere o meno. Non è escluso infatti che Joco possa essere stato colpito di rimbalzo.

LA VICENDA

Erano circa le 14.50 dell’8 febbraio scorso quando Branko esplose quei due colpi di pistola contro lo zio che era andato a casa sua, in Borgo Capriolo, per protestare contro l’ex nuora che non voleva fargli vedere la nipotina. La lite tra i due uomini nasconderebbe antiche ruggini, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe legata alla gelosia e a quella bimba contesa di 5 anni, l’ultima delle tre figlie dell’ex moglie di Riccardo Durdevic, figlio di Joco, da un anno in carcere, e ora compagna del cugino Branko. Joco, con il quale vivevano le altre due ragazze, reclamava di poter vedere anche la più piccola delle nipotine, che invece abita con la madre. Questo sarebbe stato insomma il movente del regolamento di conti avvenuto tra le abitazioni di un quartiere fin troppo conosciuto per le sue tante problematicità. Gli inquirenti non hanno però ancora escluso attriti di natura economica, circostanza che verrà verificata con il prosieguo delle indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

