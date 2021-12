Vicini di casa troppo rumorosi: spara con una pistola finta che sembra vera e si mette nei guai

CONEGLIANO - Nel primo pomeriggio di oggi, 11 dicembre, in un quartiere periferico del comune di Conegliano, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che aveva allertato il "112" dopo aver udito delle forti deflagrazioni. I militari dell'Arma, giunti sul postoo, hanno rintracciato un residente, un 46enne di origine colombiana, che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, esasperato dai continui dissidi con alcuni vicini stranieri, pare eccessivamente "rumorosi", aveva dapprima esploso in aria due colpi a salve da una pistola giocattolo in suo possesso, dalla finestra del suo appartamento, quindi era sceso in strada minacciando i contendenti con l'arma da cui aveva tolto il caratteristico tappo rosso caratteristico delle armi finte. Il cittadino colombiano è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata. L'arma similvera è stata sequestrata.