Pusher arrestato a Vittorio Veneto, nello zaino aveva 1.400 grammi di hashish

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Pusher con 1.400 grammi di hashish beccato dai carabinieri vicino all'autostrada. È stato convalidato questa mattina, 30 maggio, in Tribunale a Treviso l'arresto operato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri di Vittorio Veneto che martedì sera in via Cal de Livera Rive, in località Carpesica, hanno bloccato un 20enne della zona. Il giovane, notato in atteggiamento sospetto non distante dal tracciato dell'autostrada A27, è stato trovato in possesso di 1.400 grammi circa di hashish suddivisi in panetti e custoditi nel proprio zaino.

Il giovane indagato è stato rimesso in libertà e lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.