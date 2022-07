Oltre due etti di marijuana in casa: denunciato un ultra 60enne

ODERZO - Sequestrati due etti di marijuana. I Carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ultra 60enne di Oderzo. In seguito ad una perquisizione a casa dell'uomo, i militari hanno scovato più di due etti di marijuana, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Tutti elementi che hanno fatto dedurre che si trattasse di sostanze stupefacenti messe in vendita dal 60enne. Da qui, la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.