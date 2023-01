Spaccio di droga vicino alla stazione dei treni a Castelfranco, 20enne trovato con cocaina e hashish

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Spaccio di droga vicino alla stazione dei treni, arrestato (e poi rilasciato) un 20enne padovano. Nella tarda mattinata di sabato pomeriggio, 21 gennaio, nella zona della stazione dei treni, i Carabinieri hanno notato un ragazzo di 20 anni e una ragazza che si sono fermati con atteggiamento sospetto, nei pressi di un piccolo parcheggio davanti alla chiesa di Santa Maria della Pieve. Durante l'identificazione da parte dei militari, i due hanno dichiarato di essere in possesso di sostanze stupefacenti. Sono stati accompagnati in caserma per effettuare delle perquisizioni personali, nel corso delle quali, nella disponibilità del 20enne, venivano rinvenuti, occultati all’interno di un borsellino in plastica: 10 grammi di cocaina, 4 grammi e di marijuana e 4 grammi di hashish. Il 20enne è stato dichiarato in arresto e successivamente rimesso in libertà su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso.