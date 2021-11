Spacciatore a 15 anni: scoperto con le dosi confezionate e pronte per essere vendute

RIESE PIO X (TREVISO) - Spacciatore a 15 anni, con le dosi pronte per essere spacciate in tasca. Il giovane, di Riese Pio X (Treviso), è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso, nel corso di una perquisizione, di quasi 60 grammi di marijuana. Il Tribunale per i minorenni ha disposto per il giovanissimo la detenzione in ambiente domestico.

Poco dopo, i militari hanno colto in flagranza un altro giovane, 26 anni, della provincia di Padova, che aveva con sé 15 grammi di cocaina e strumenti per la produzione di confezioni singole di droga dirette al mercato locale.