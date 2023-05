Spaccio di droga, nel trevigiano due arresti e una denuncia nel fine settimana

PAESE/MOGLIANO (TREVISO) - Spaccio di droga, due arresti e una denuncia nel fine settimana. A Paese, è stato arrestato un 39enne di Mestre che in auto aveva quasi 20 grammi di hashish, di alcuni grammi di marijuana, un bastone telescopico di mezzo metro di lunghezza, un coltello e circa 500 euro in contanti, somma di denaro ritenuta provento della vendita di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato, arrestato e poi rilasciato mentre lo stupefacente e tutti gli altri oggetti sono stati sequestrati.

A Mogliano, scovati due spacciatori

A Mogliano Veneto, i militari hanno arrestato un 43enne di origini albanesi. L’uomo dovrà espiare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti commessi a Scorzè nel 2019. I Carabinieri hanno anche rintracciato anche un 24enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, che aveva trovato riparo proprio nel garage dell’abitazione moglianese dell’albanese ed è stato arrestato. Il nordafricano, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina ed hashish e di quasi 300 euro in contanti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e invitato a regolarizzare la propria posizione in Questura.