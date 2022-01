ODERZO - Non aveva soltanto pazienti da assistere, ma anche clienti a cui smerciare la droga. Di tutti i tipi: cocaina, eroina, hashish. Ce n'era insomma per tutti i gusti e per tutti i prezzi. E' la doppia vita di un 51enne che dimora nell'opitergino: operatore sanitario sì, ma anche spacciatore. E per giunta con un giro d'affari cospicuo secondo i carabinieri, visto che in casa gli hanno trovato oltre 2mila euro in contanti, considerati provento di spaccio. Altro che arrotondare: vendendo la droga il 51enne si assicurava un secondo stipendio.

L'ARRESTO

A smascherare il pusher sono stati i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Conegliano. L'uomo aveva gli occhi addosso già da un po': quel via vai sospetto nella sua abitazione non era sfuggito ai militari. E il blitz scattato venerdì mattina, 14 gennaio, è culminato nell'arresto dell'opitergino ha confermato ogni sospetto. Il 51enne è stato fermato vicino a casa sua: in tasca aveva alcune dosi di cocaina già confezionate, pronte per essere vendute. Probabilmente stava per incontrare qualche cliente. Ma l'arrivo a sorpresa dei militari ha guastato l'affare. Il resto della droga era dentro casa, in un'abitazione adibita anche a bazar dello stupefacente. Passando al setaccio le varie stanze, i carabinieri hanno trovato 2 etti di hashish, 10 grammi di eroina e 16 di cocaina. Non è tutto. Oltre alla merce ancora da piazzare sul mercato e che gli avrebbe sicuramente fruttato un certo gruzzolo, i carabinieri hanno rinvenuto ben 2.350 euro in contanti. Una cifra tale da indurre gli inquirenti a ritenere che l'illecito giro d'affari dell'opitergino fosse piuttosto cospicuo. Soldi e droga sono finiti sotto sequestro mentre per il 51enne sono scattate le manette ai polsi. L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un reato di cui ora dovrà rispondere di fronte al giudice. L'operatore sanitario si trova attualmente agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

IL GIRO DI SPACCIO

Ma le indagini dei militari non si fermano qui: messo fuori gioco il pusher, resta da ricostruire il giro di spaccio in cui era inserito. E' proprio su questo aspetto che si concentreranno ora i militari. Non è escluso che tra i clienti del pusher ci fossero anche giovani e giovanissimi, visto che il consumo di droga nelle fasce d'età giovanili è una delle piaghe sociali che da qualche anno a questa parte affligge la Marca. E due anni di pandemia non hanno fatto che esasperare il fenomeno.