Ciclista spacciatore, messo ai domiciliari un 19enne. In casa un arsenale di droghe varie e materiale per il confezionamento

TREVISO - Spaccio, messo agli arresti domiciliari un giovane di 19 anni di Treviso che vendeva droga in città. E' stato fermato dai Carabinieri ieri sera, alle 21.30 in via Dandolo proprio mentre in tasca aveva vari quantitativi di droga. La pattuglia ha notato questo giovane che a bordo di una bicicletta, nel vedere le divise, si è improvvisamente girato per evitare di passare vicino ai militari.

L'inseguimento

I Carabinieri hanno inziiato a seguirlo e lo hanno intercettato in via Pietro Bembo sempre con un atteggiamento sospetto. Il 19enne è stato così sottoposto ad una prima ispezione personale dove hanno trovato nella tasca del giubbotto, marijuana e ketamina, nonché un contenitore metallico porta-tabacco contenente denaro contante, per oltre 200 euro, suddiviso in banconote di diverso taglio. Hanno poi proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha portato a trovare nella cameretta del giovane dei quantitativi di droga di vario genere: marijuana, hashish, MDMA, ecstasy, cocaina e ketamina, nonché ulteriore contante, dei bilancini di precisione per la pesatura delle dosi ed un rotolo di pellicola per il confezionamento. Il 19enne è stato messo agli arresti domiciliari.