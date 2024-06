VITTORIO VENETO - Armati di una mazza da baseball, hanno fatto irruzione dentro villa delle Rose, nel quartiere di Costa, e si sono accaniti contro porte e bagni, causando vari danni. I rumori hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona che hanno contattato il 112. E una volta arrivati in via Forlanini, i carabinieri hanno colto sul fatto due ragazzi, entrambi minorenni. Mazza da baseball, di proprietà di uno dei due, sequestrata, mentre i giovani sono stati condotti in caserma e identificati, per poi essere affidati alle rispettive famiglie. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: potrebbero dover rispondere per danneggiamento aggravato di proprietà privata. Il fatto è accaduto nella serata di martedì, all’interno di quello che era il sanatorio della città, poi adibito a casa di riposo, quindi da molti anni chiuso. Si tratta dell’ultimo atto vandalico registrato in città. E sotto alla lente sono finiti ancora una volta dei minori.

La segnalazione

«Ringrazio i resistenti che hanno avvisato tempestivamente le forze dell’ordine che sono intervenute rapidamente – afferma il vicesindaco, nonché candidato sindaco, Gianluca Posocco - Mi informerò se i ragazzi potranno rimediare a quanto fatto prestando servizio volontario per un po’ di tempo a favore dei servizi sociali del Comune, mettendosi a disposizione dei più deboli». Punizione che trova concorde la candidata sindaco Mirella Balliana. «Ringraziamo i residenti per aver prontamente allertato le forze dell'ordine – afferma - Sarebbe utile valutare la possibilità per questi ragazzi di partecipare attivamente a qualche iniziativa di volontariato sociale o di cura dell'ambiente, come già avviene in altre città. La cura della città è frutto di una cultura che va promossa a 360 gradi, dalle scuole e dalle famiglie, con il supporto dei servizi sociali». Preferisce non parlare di baby gang, ma di «minori disadattati e delinquenti» il candidato sindaco Giovanni Braido. «Probabilmente – ipotizza – dietro a questo episodio si registra anche un disagio delle famiglie di questi giovani: è necessario andare all’origine, indagare sulle famiglie che ci sono alle spalle di questi ragazzi che vengono fermati e, nel caso, allertare i servizi sociali e prendere i necessari provvedimenti. Ci vuole senz’altro più attenzione sull’ordine pubblico, come ho sempre evidenziato, con l’impiego della polizia locale nell’orario di ufficio e negli altri orari dei carabinieri».

Forze dell'ordine nel mirino

Di recente è anche emerso che alcuni dei ragazzi fermati in città per dei comportamenti sopra le righe abbiano a loro volta denunciato le forze dell’ordine per accanimento nei loro confronti.

«Quanto alle baby gang, l’identità di questi giovani, che alle spalle hanno famiglie disagiate, è nota e sono stati più volte fermati, con il rovescio che i carabinieri sono stati denunciati da un loro avvocato di avercela con loro» ha reso noto Posocco. «Penso che la villa Delle Rose, esattamente come villa Papadopoli, sia troppo esposta a questo tipo di atti vandalici, perché è lasciata abbandonata e con porte e cancelli spalancati – evidenzia la candidata sindaco Luisa Camatta - Quindi anzitutto la proteggerei meglio, trovando un accordo con la proprietà e intavolando nuove progettualità per quel luogo meraviglioso che merita ben altra sorte».

Camatta concorda con Balliana e Posocco: «Riguardo ai provvedimenti presi verso i ragazzi, di semplice riconsegna alle famiglie, trovo sia troppo poco, rasenta il ridicolo. Io prenderei contatto con i genitori e di comune accordo farei in modo che i ragazzi svolgano un lungo periodo di attività socialmente utile in città – afferma - Possono venire ogni domenica mattina con noi di Rete Civica a raccogliere rifiuti, ma anche fare volontariato al Piccolo Rifugio, che so per certo che hanno bisogno di giardinieri per il parco. Come possono supportare la rete di volontari per le cure palliative, formati all'hospice proprio per aiutare tutti i malati oncologici della città, che sono tanti. Io ricordo cosa significa essere ragazzi e non trovare il senso della propria vita, ma tutte queste energie vanno incanalate verso qualcosa di positivo. Quando si assapora il gusto di costruire insieme, passa la voglia di distruggere».