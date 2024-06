Il camion si incastra nel sottopasso: strada chiusa e traffico in tilt

ODERZO (TREVISO) - Camion incastrato al sottopasso di Spinè: viabilità in tilt nel pomeriggio a Oderzo. All'opera le pattuglie della polizia locale e quelle dei vigili del fuoco che hanno lavorato per riuscire a rimuovere il mezzo pesante nel più breve tempo possibile, senza arrecare danni all'infrastruttura. Gli agenti della polizia locale, comandanti da Andrea Marchesin, si sono occupati della gestione del traffico, indirizzando i veicoli verso la viabilità alternativa tramite la bretella di Piavon e la strada Postumia, permettendo ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza. La strada provinciale di Spinè è stata chiusa alle 15 e riaperta alle 16.15, un lasso di tempo contenuto che ha permesso di limitare i disagi.

L'autista del possente autoarticolato, con targa italiana, appartenente alla società di logistica Smet spa di Roma e Salerno, non si è accorto dei 3,30 mt di limite di sagoma e ci si è infilato dentro, restando incastrato nel sottopasso. Notevoli i danni subiti al semirimorchio, alla centinatura e alla cabina della motrice.

Nessuno è rimasto ferito. Erano parecchi anni che non accadeva un incidente simile, due i camion che si sono incastrati a Spinè ma ancora molto tempo fa.