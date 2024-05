Sos Sile, appello degli studenti del liceo Da Vinci: «Salvatelo»

TREVISO – «Salvate il fiume, e con lui l'intero territorio». E’ questo, in sintesi, l’appello che 9 classi prime del liceo Da Vinci di Treviso hanno messo nero su bianco in una lettera destinata agli enti chiamati a occuparsi del Sile tra Comuni, consorzi, Provincia e Regione.

Ma il valore è generale. E l’invito non poteva arrivare in un periodo più significativo dopo l’alluvione della settimana scorsa, con Castelfranco e Asolo invase dall’acqua, e i timori per le prossime ore. Non si tratta di una cosa estemporanea.

IL LAVORO

Il percorso "Esplorare per custodire: giovani volontarie e volontari per l'ambiente" che il liceo Da Vinci ha sviluppato con Legambiente e Barbasso Nature è partito da lontano. Gli studenti hanno vestito i panni da esploratori e scienziati ambientali studiando, osservando e monitorando lo stato di salute del Sile, valutando in particolare parametri come l’artificialità di alveo e sponde e la presenza di inquinanti come i nitrati. «C’è stata una riflessione sulla qualità delle acque e su come viene portato avanti il lavoro di ricercatore universitario», specifica Salvatore Vicari, professore di scienze. Dopo 4 ore di formazione in classe, tra febbraio e aprile, con gli interventi di Cristian Bertolin e Alessandra Carnevali di Barbasso Nature, i ragazzi ne hanno passate altrettante in canoa canadese lungo il fiume, tra Casier, Quinto Sant'Angelo e Silea, per verificare le condizioni di flora e fauna e per raccogliere dati sugli inquinanti, rilevati con dei kit da campo. «L’obiettivo è stato coniugare la formazione scientifica con la consapevolezza della delicatezza dell’ambiente e dell’importanza di alcuni interventi dell’uomo – spiega il preside Mario Dalle Carbonare – capire come ci si muove, perché e quali sono le basi scientifiche su cui si fanno certe scelte. E’ stata una bella prova di quello che viene definito come imparare facendo». «Noi siamo il paese delle emergenze. Ma in realtà non è che i fiumi siano sotto osservazione da oggi – aggiunge – gli addetti ai lavori indicano situazioni ed esigenze che il territorio ha da decenni. Non tutti i ragazzi diventeranno ingegneri ambientali, geologi e così via, però che si sappia qual è la delicatezza del territorio in cui si vive, che si dà troppo spesso per scontato, fa parte di quello che noi possiamo fare come scuola».

Ieri sono state tirate le fila del progetto alla presenza di Diego De Caprio, direttore del servizio tutela delle acque della Regione, Veronica Tornielli del servizio geologico della Regione, Carlo Casoni, agronomo del consorzio di bonifica Acque risorgive. Più Fabio Tullio e Agostino Forlani, educatori ambientali di Legambiente Treviso. «Abbiamo visto anche negli ultimi giorni quali sono i rischi che corriamo se non coltiviamo la relazione tra noi e il territorio attorno a noi – evidenzia Tullio riferendosi all’alluvione – dobbiamo uscire dal concetto di eccezionalità. Gli eventi estremi dovuti principalmente al riscaldamento climatico saranno sempre più frequenti. Di conseguenza il territorio deve adattarsi nella gestione dei fiumi: senza arginarli, ma ridando loro spazio».