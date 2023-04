TREVISO - Il loro motto è esserci sempre. Che si tratti di combattere il crimine o di dare una mano a un cittadino in difficoltà. E il giorno di Pasqua i poliziotti delle volanti lo hanno ampiamente dimostrato accompagnando un ipovedente che non riusciva a raggiungere da solo la pasticceria per ritirare la colomba. Se l’uomo ha passato una buona Pasqua, il merito è anche loro: degli agenti delle volanti che non hanno esitato ad accompagnarlo a destinazione. La chiamata alla centrale operativa è arrivata domenica mattina. Un cittadino con gravi problemi di vista aveva difficoltà a raggiungere la pasticceria a cui aveva commissionato un dolce da gustare insieme ai suoi cari in quel giorno di festa. Non sapeva come uscire dall’impasse, così ha composto il 113. All’operatore ha spiegato dove si trovava e quale fosse la destinazione. Nel giro di pochi minuti è arrivata una “pantera” della polizia. Gli agenti lo ha accompagnato in pasticceria, assicurandosi poi che potesse tornare a casa in sicurezza. «Grazie di cuore» continuava a ripetere il cittadino, grato a quei due “angeli custodi” con la divisa che dopo una foto ricordo insieme a cliente e pasticcere hanno ripreso a pattugliare il territorio.

La staffetta

Sempre nel giorno di Pasqua, la mano tesa della polizia ha permesso di salvare la vita a un bimbo di Bergamo. Il piccolo si era sentito male in Slovenia: i sanitari del posto lo avevano dichiarato in condizioni critiche. Serviva un ricovero d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Così la polizia si è attivata organizzando una staffetta di 400 chilometri per scortare l’ambulanza. Una corsa contro il tempo che ha permesso al piccolo di raggiungere l’ospedale di Bergamo nel minor tempo possibile. L’operazione è stata coordinata da Coa di Udine, il centro operativo autostradale. Più pattuglie si sono date il cambio percorrendo due autostrade (la A34 e la A4) e attraversando tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Ed è con questo spirito di servizio che la polizia di Stato celebra il 171° anniversario di fondazione. La ricorrenza era ieri, 10 aprile ma a Treviso le celebrazioni sono in programma per domani e coinvolgeranno l’intera città. Per tutta la mattinata in piazza dei Signori, piazza Indipendenza e piazza Aldo Moro il villaggio della polizia aprirà le porte al pubblico, illustrando le proprie attività.