Dall’Indiana a Treviso, gli studenti universitari in città alla scoperta degli organi storici

TREVISO - Dall'Indiana a Treviso per studiare gli organi storici della città. Erano ben organizzati, gli studenti della classe di organo della Notre Dame University dell’Indiana, considerata uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti, in visita a Treviso per tre giorni per conoscere e studiare sugli organi storici della nostra città.

Tre giorni a Treviso per gli studenti dell'Indiana

Per la prima volta in Italia, il gruppo era guidato dal loro professore Kola Owolabi che ha scelto Treviso e Bologna per questo tour di istruzione e, tra i suoi studenti, anche Joe Balestrieri, di chiara origine italiana che parlava perfettamente l’italiano: arrivati giovedì, venerdì mattina erano ospiti nel complesso museale di Santa Caterina, per studiare sull’organo Zanin in stile rinascimentale, accolti da Cinzia Puglisi, Thomas Weissmüller e Federico Pupo assieme a Michele Pedoja, presidente del Comitato Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della Marca Trevigiana che con Asolo Musica ha organizzato le visite nelle chiese. Il pomeriggio ingresso nel tempio monumentale di San Nicolò, per conoscere e suonare l’organo costruito da Gaetano Callido nel 1778 e, successivamente, visitare la Sala del Capitolo con l’affresco di Tommaso Da Modena che rappresenta gli occhiali per la prima volta al mondo. Sabato mattina, a Sant’Agostino, la chiesa barocca a pianta ellittica, che conserva l’organo costruito dai Fratelli Serassi nel 1858. Nel pomeriggio, dopo una passeggiata tra mercati e pescherie, in Duomo, dove hanno assistito alla cerimonia di ordinazione di nuovi sacerdoti e, poi, per suonare sull’organo Kuhn-Hradetzky.

Il turismo organistico nella Marca

Sede di uno dei festival organistici più importanti d’Europa, la Marca Trevigiana accoglie un vero e proprio “turismo organistico” non circoscritto alle settimane di attività del Festival, ma attira durante tutto l’anno studiosi, studenti e appassionati da tutto il Mondo: iniziato già nel 1989 con le Masterclass cui hanno partecipato studenti stranieri, provenienti dalle Accademie Superiori di Musica di Linz, Copenaghen, Trossingen, Basilea, Seul e Berlino, ha visto tra i gruppi più numerosi giunti in città gli studenti del Conservatorio di Amsterdam, gli organisti di chiesa della Danimarca, il Conservatorio di Lubecca, il Reale Conservatorio di Bruxelles, i Conservatori di Strasbourg e Lille, con visite di una settimana ciascuna, oltre a gruppi autonomi di studenti d’organo e appassionati provenienti da Svizzera, Germania, Austria, Giappone, Corea, Australia.