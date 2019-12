Sorpasso azzardato: schianto Alfa-Bmw e carambola contro altre 5 auto

di Vera Manolli

Azzarda un sorpasso, si schianta su un'auto e ne sfascia altre 5 parcheggiate. Un'intera famiglia finisce in ospedale: mamma, papà e figlia 16enne (nessuno in pericolo di vita). Incidente la notte scorsa in via Erizzo, all'altezza della farmacia: la famiglia aveva trascorso la serata in un locale orientale e dopo mezzanotte C.L. si era messo alla guida della Bmw con a bordo la moglie, A.M. e la figlia. Sulla strada un'Alfa Romeo con 5 amici, tutti di giovane età: mentre la Bmw stava per svoltare a...