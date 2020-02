Somec, tre nuove commesse dall'America da 36 milioni di dollari

SAN VENDEMIANO - La Somec di San Vendemiano, multinazionale specializzata in grandi progetti di ingegneristica e design in ambito civile e navale, ha acquisito tre nuove commesse negli Usa per un valore complessivo di oltre 36 milioni di dollari. La controllata Fabbrica Lcc progetterà e produrrà tre "curtain wall", le facciate continue in vetro molto in voga tra gli uffici. Due di questi sono a Boston, Massachusetts: un "office tower" di 28 piani con una superficie vetrata di oltre 250mila metri quadrati, con consegna prevista entro il 2023 e un "office building" con facciata in vetro e terracotta, con consegna prevista entro il 2020. Il terzo progetto si trova a Chelsea, Manhattan: si tratta di un boutique di dieci piani, con consegna prevista entro il 2021. Queste commesse rappresentano i primi ordini acquisti dal Gruppo nel 2020 e si aggiungono ai nuovi ordini comunicati nel secondo semestre 2019 per 120 milioni di euro. Il portafoglio ordini al 30 giugno scorso era pari a 552 milioni di euro.

