La Somec acquista il 60% della Grandi Impianti Cucine (Gico)

La Somec di San Vendemiano, società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su Aim Italia, ha perfezionato l'acquisizione della maggioranza, il 60%, di Gico, Grandi Impianti Cucine, dopo l'accordo sottoscritto il 2 luglio. Fondata nel 1971, a Vazzola nella provincia di Treviso, Gico opera nell'ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di grandi impianti per cucine professionali su misura di alta gamma.



In base agli accordi raggiunti, la famiglia Ongaro ha ceduto a Somec il 60% delle azioni della società, mantenendo il 40%, e Valeria Ongaro assumerà la carica di membro del Cda della società. © RIPRODUZIONE RISERVATA