Somec acquisisce il 60% di Bluesteel (facciate continue, infissi e rivestimenti) per quasi 2 milioni: Savian resta ad

SAN VENDEMIANO - La società trevigiana di ingegneria civile e allestimenti navali Somec, di San Vendemiano, quotata al listino principale di Borsa Italiana, ha acquisito il 60% del capitale di Bluesteel di Colle Umberto, specializzata nella costruzione e nell'installazione di facciate continue, porte e finestre per il rivestimento interno ed esterno di edifici.

In base al contratto preliminare sottoscritto lo scorso luglio, il prezzo per l'acquisizione prevede una componente fissa di 1,5 milioni di euro, oltre a una componente variabile a titolo di earn-out per un importo massimo complessivo di 500 mila euro, sulla base di obiettivi predeterminati parametrati ai risultati di bilancio 2021. Il fondatore di Bluesteel, Roberto Savian, rimarrà nel consiglio di amministrazione e con la carica di amministratore delegato fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.