Incendio a Farra di Soligo. Si prepara il caffè sul fornelletto ma la bombola del gas perde: scoppia il rogo, grave un uomo

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Incendio nella notte di venerdì 4 settembre in Via Canal Nuovo 53, a Farra di Soligo. Un uomo è rimasto fravemente ferito nel rogo, si tratta del proprietario di casa, A.S., classe 1974, trasportato al centro grandi ustionati di Padova.



La causa del rogo è stata attribuita alla perdita di gas di una bombola presente all'interno della casa e collegata al fornello da campeggio l'uomo stava utilizzando per preparare il caffè.

Fiamme domate da Vigili del Fuoco di Conegliano e Montebelluna. Ultimo aggiornamento: 08:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA