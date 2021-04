Fanno acquisti con banconote da 50 euro false: denunciati sei giovani fra i 15 e i 21 anni

TREVISO - A Mogliano i carabinieri hanno denunciato oggi 9 aprile, sei ragazzi tra i 15 e i 21 anni accusati di spendita di banconote false e truffa. Negli ultimi mesi avevano ripetutamente cercato (riuscendoci anche in alcune occasioni) di rifilare ai commercianti del paese delle banconote false da 50 euro per comprare bibite, pizze e cibo.

A febbraio in particolare sono riusciti a spendere 500 euro nei negozi della zona fra Mogliano, Casier e Preganziol.