Il compagno di Sofiya in lacrime: «Desiderava un figlio, Lorenzo»

TREVISO - Si sono svolti questa mattina a, con rito ortodosso, di, la 43enne ucraina scomprarsa il 15 novembre scorso da Cornuda e ritrovata priva di vita il 24 dicembre sul Monte Grappa. Alla cerimonia, svoltasi nella camera ardente dell', hanno preso parte, oltre alla madre Valentina, anche la sorella e la madre di, l'ex compagno della 43enne, toltosi la vita a pochi giorni dalla scomparsa di Sofiya. La procura non ha ancora chiuso le indagini sul delitto, ma non vi sarebbero altre piste se non quella dell'omicidio - suicidio. Al termine della cerimonia il nuovo compagno di Sofiya, il radiologo Placido Maugeri, ha ricordato commosso l'amata, che aveva deciso di cambiare vita lasciando Pascal, e cullava il sogno di costruire con il medico una nuova famiglia e di avere un bambino.