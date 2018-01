Roberto, lascia il lavoro sicuro in banca e realizza il suo sogno... e c'è lo zampino di Briatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Quando il sogno americano è Made in Italy. Era il 1994 quando il titolo mondiale di Formula 1 arrivò a Treviso, con la scuderia Benetton Formula e Michael Schumacher. È allora che il sogno prende forma e inizia, giorno dopo giorno, a diventare la realtà: questa è la storia di, classe '76, una splendida famiglia e. A 18 anni quelle cromature e l'unione tra la famiglia Benetton e, non erano solo il sogno della patente ma una firma che sarebbe diventata il suo marchio in un futuro non troppo lontano. In banca Roberto diventa direttore di agenzia, scoprendo però che quel lavoro non lo sentiva suo. C'era la voglia di dimostrare che, a volte, i sogni non sono solo tali. Essere dipendente lo privava dalla possibilità di mettere in atto la voglia di imprenditoria che spingeva per uscire come un cuore impazzito.È bastata una notte per farlo decidere. Una notte del 2014 quando, facendo zapping prima di dormire, si imbatte nella trasmissioneseconda edizione. Roberto si convince che quella è la sua strada. Decide di provarci, ma la terza edizione non andò mai in onda. Come fare allora per fare in modo che il sogno diventi realtà, che Briatore che anni prima aveva visto accanto al suo bolide potesse considerarlo? «Scartai subito l'idea di mandare un curriculum. Dovevo trovare una strada per mettermi in evidenza facendo qualcosa per Briatore che non potesse non notare» racconta Roberto. In quel momento decide di giocare le sue carte su ciò che sentiva proprio: puntare sui. Su Twitter Briatore era sempre molto presente ed era plausibile sperare di avvicinarlo. «Cominciai quindi a raccontare di lui e di ogni cosa che potesse suscitare nei followers attenzione e curiosità».Così facendo Roberto inizia ad avere migliaia di seguaci finché. Fu solo l'inizio. Successe una, due, dieci, 130 volte in due anni fino a che non scelse di seguirlo. Un taleprocurò una crescita vertiginosa in termini di followers prima e di influenza poi. Politici, giornalisti, personaggi dello spettacolo: tutti lo cercavano e il sogno era un po' più vicino ma mancava sempre lui. «. Ogni volta un'emozione, ogni volta un arrembaggio, ogni volta una foto insieme. Non era vanità ma voglia di coronare il mio progetto tanto che il mio network di contatti cresce e ben presto le relazioni con il mondo dei brand di Briatore diventano reali, non mediate dai social».Alla fine il mezzo (i social) per raggiungere il fine (lavorare per Briatore) divenne il fine stesso: dopo due anni di solitudine, perseveranza e ambizione. «Ce l'avevo fatta. Non ci credevo.». Roberto ce l'ha fatta. Non è un influencer ma un comunicatore che mette al servizio di personaggi pubblici, imprenditori e aziende la propria esperienza per sostenere e far crescere il loro brand. Adesso ha dato le dimissioni dalla banca ma ha deciso di restituire all'Italia e ai suoi imprenditori una parte di quanto ha ricevuto. In un momento in cui tutti scappano all'estero (e lui avrebbe potuto farlo) la decisione controcorrente: «In un contesto italiano difficile in cui il lavoro manca, ho saputo creare qualcosa di nuovo trasformandolo in una fonte di reddito. Devo ringraziare la mia testardaggine se ora posso dire ce l'ho fatta e mi sento in dovere di mettere le mie capacità al servizio di tutti quegli imprenditori che, con i social, vogliono fare il salto di qualità per far ripartire l'economia e portare l'Italia al posto che merita».