Raccoglie asparagi selvatici nel bosco, trevigiano cade e precipita per 10 metri: ferito

di Paola Treppo

DRENCHIA (Udine) - Un uomo della provincia diper una decina di metri sulle alture boscose di, nel comune dialle costole e al tronco. La sua auto era stata notata già questa mattina presto nel piccolo paese delle Valli del Natisone; il veneto aveva raggiunto questa area della regione al confine con la Slovenia per una gita e per raccogliereIntorno alle 14 di oggi, lunedì 30 aprile, è scattato l'allarme per la sua caduta accidentale lungo un pendio boscoso, in prossimità del secondo tornante della strada prima di Passo Solarie. La centrale Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido con a borgo un tecnico del soccorso alpino. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.