Il preside anti-smog vieta il cortile: «Niente ricreazione fuori»

TREVISO Allerta rossa e polveri sottili alle stelle: il dirigente Antonio Chiarparin vieta la ricreazione in cortile in tutte le scuole del IV circolo. <WC>«<WC1>Nessuna pressione dall’alto. Ho agito come il buon padre di famiglia<WC>»<WC1> commenta in merito alla misura. <WC>“<WC1>Visto l’allerta ross<WC>a<WC1> per P<WC>m<WC1>10 si comunica che non sarà possibile effettuare la ricreazione nei giardini delle scuole fino a nuove disposizioni del <WC>d<WC1>irigente <WC>s<WC1>colastico”<WC>: questa <WC1>la circolare del dirigente scolastico arriva<WC>ta<WC1> <WC>ieri mattina <WC1>in tutte le scuole del <WC>quarto <WC1>circolo. Dall’asilo d’infanzia Andersen alle scuole elementari Volta alle Masaccio, <WC>d<WC1>alle Prati sino alle medie Stefanini.

PREVENZIONE

Sulla base di quanto deciso dalle educatrici del nido comunale di Monigo e di Fiera anche Antonio Chiarparin, dirigente del quarto circolo, ha scelto di sospendere le uscite durante l’intervallo. Fino a quando? Finchè permane l’emergenza rossa in città. <WC>«<WC1>Non ho avuto alcun i<WC>n<WC1>put esterno. Ho ritenuto di agire da buon padre di famiglia che si preoccupa per la salute dei suoi studenti. Alla fine si tratta di dieci minuti: le corse in cortile possono anche essere rimandate di una settimana<WC>»<WC1>. Chiarparin spiega che la decisione è stata accolta senza proteste da insegnanti e famiglie. <WC>«<WC1>Poichè io sono il responsabile anche dell’incolumità delle persone che lavorano e studiano all’interno delle strutture, ho ritenuto di mettere in atto questa misura. Senza eccessivi scalpori, ma tenuto conto anche della particolare ubicazione delle scuole del nostro circolo».

IL TRAFFICO

Le Stefanini infatti incrociano sia il Put esterno sia quello <WC>i<WC1>nterno. <WC>«È<WC1> una posizione molto delicata: qui la qualità dell’aria è in genere peggiore rispetto ad altre aree della città. E in questi giorni, con la cappa di nebbia che ci attanaglia, l’aria che gravita intorno all’istituto è densissima<WC>»<WC1>. La situazione pare non essere migliore alle Volta in Restera. <WC>«<WC1>Abbiamo accolto con sollievo la misura del <WC>p<WC1>reside<WC> <WC1>-<WC> <WC1>conferma Rosanna Costa, madre di una ragazzina iscritta alle medie e insegnante alle Volta<WC> <WC1>-<WC>:<WC1> i bambini della scuola elementare passano almeno mezz’ora in cortile. Con l’aria irrespirabile che c’è meglio giocare all’interno».

I GENITORI

Quasi tutti i genitori hanno appoggiato la misura del Preside. <WC>«<WC1>Siamo molto preoccupati per l’aria che respirano i nostri figli, la decisione del dirigente è improntata al buonsenso. Non solo ci troviamo d’accordo. Ma lo ringraziamo per la sensibilità sul tema<WC>»<WC1> si sente ripetere all’uscita dalle lezioni. <WC>«<WC1>Trovo questa una misura senza <WC>logica <WC1>- ribatte invece Giancarlo Puppin<WC> <WC1>-<WC>:<WC1> non critico il preside ma mi chiedo a cosa serva se poi portiamo i nostri figli a scuola in bici o vanno a fare sport all’aperto. Se la decisione ha lo scopo di sensibilizzare le famiglie posso anche comprendere, ma in sè non credo cambi la salute dei nostri figli<WC>»<WC1>. Ieri, per prime su territorio comunale, si erano mosse le educatrici dell’asilo comunale di Monigo. <WC>«<WC1>Hanno scelto in autonomia di non far uscire i piccoli<WC> <WC1>-<WC> <WC1>ha confermato l’assessore Gloria Tessarolo<WC> <WC1>-<WC>,<WC1> perchè i bambini nella fascia da 0 a 3 anni sono i più esposti ai disturbi dell’apparato respiratorio. La decisione è quella di evitare l’uscita all’aperto fino a che resterà attivo l’allarme rosso<WC>»<WC1>. <WC>Che sarà attivo anche oggi e domani pur in presenza di valori di pm10, espressi in microgrammi per metro cubo, pari a zero grazie al vento di ieri. <WC1>Molti genitori si sono attivati in questi giorni sulle chat di gruppo o direttamente in segreteria per chiedere che la stessa misura adottata dal IV circolo e dai nidi venga replicata negli altri plessi trevigiani. Non alle scuole De Amicis, dove i bambini trascorrono molto tempo all’aria aperto all’interno del cortile che guarda le mura. <WC>«<WC1>Non abbiamo formulato alcuna richiesta alla scuola perchè di fatto non è emersa la volontà da parte dei genitori di tenere all’inte<WC>rno<WC1> i bambini<WC>» <WC1>spiega la rappresentante dei genitori Anna Miazzo. Altrove però i genitori hanno fatto questa precisa richiesta da tempo. A Dosson ad esempio, dove le insegnanti da 10 giorni scelgono l’intervallo al chiuso per evitare di esporre i bambini alle polveri sottili. © RIPRODUZIONE RISERVATA