Allarme smog: a Treviso torna l'allerta arancione, nuovi limiti per il traffico

TREVISO - Allarme smog: a Treviso a causa del superamento per 4 giorni consecutivi del limite di 50 microgrammi/m3 di Pm10, domani, martedì 28 gennaio, il livello di allerta passerà ad «Arancione». Sarà interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30 alle vetture alimentate a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, i veicoli commerciali a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 oltre ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0. È prevista una serie di deroghe per facilitare l'utenza e le attività produttive e commerciali: in primo luogo, potranno circolare i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kw di conducenti muniti di copia dell'attestazione ISEE pari o inferiore a 9.360 euro.

