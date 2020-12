​Premio Covid per 1.000 lavoratori dei supermercati Sme tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Un premio straordinario Covid di 300 euro è stato deciso dalla catena di supermercato «Sme» nei nove punti vendita del Nordest, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il premio rientra nelle linee di welfare per i dipendenti, con l'assistenza di Unascom-Confcommercio e le rappresentanze di Fisascat-Cisl. In Veneto Sme ha cinque punti vendita, e la sede legale a Cessalto (Treviso).

Sono interessati circa 1.000 lavoratori, dei quali due terzi uomini e uno donne. «La decisione - spiega Paolo Anastasia, direttore delle risorse umane - nasce dalla volontà di compensare almeno in parte le perdite subite dalla cassa integrazione nei mesi del primo lockdown, ma anche di riconoscere l'impegno dei dipendenti nella riapertura e nell'applicazione di tutte le norme di prevenzione della salute e di contrasto alla diffusione del virus. L'impegno di tutti ci garantisce dei punti vendita sicuri, anche negli orari di maggior afflusso, e una maggior tranquillità da parte dei consumatori che, in un momento complesso come questo, vedono concretamente rispettata la salute collettiva».

