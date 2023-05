Smartworking salva fine settimana: il progetto sperimentale della Trocellin di Volpago del Montello Ecco come funziona

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Smartworking salva fine settimana. L'iniziativa della Trocellen di Volpago del Montello per i 40 dipendenti: quattro giorni ad otto ore e il venerdì a sei, con la possibilità, dunque, di uscire in questa giornata alle 14 o, per chi abbia il turno di notte, di chiudere a mezzanotte anziché alle sei di sabato mattina.

Lo schema

È lo schema introdotto dall'azienda controllata dal gruppo giapponese Furukawa che produce schiume sintetiche e che dispone di un altro stabilimento a Caponago (Monza Brianza). L'intesa sperimentale concordata con i sindacati, vuole favorire misure di conciliazione vita-lavoro per tutti i lavoratori e bilanciare il divario tra chi possa usufruire dello smart working, stabilito nel 50% massimo dell'orario, e chi, invece, addetto alla produzione, debba necessariamente recarsi in azienda. La sperimentazione in atto riconosce infine tre giorni di permesso retribuito l'anno, fruibili anche frazionati in ore a chi lavora in produzione, magazzino e manutenzione, e migliora il welfare ampliando la possibilità di utilizzo delle 20 ore annue a disposizione per visite mediche concedendole anche per prestazioni private e convertibili, eventualmente, per presenziare a colloqui con gli insegnanti dei propri figli.