CASTELFRANCO - «Il farmaco per il bimbo affetto da Sma1, Nicolò Martin, c'è». l'Azienda Ospedale Università di Padova chiude il contratto avviato dalla Regione con Novartis per un milione e 300mila euro. La ditta produttrice dello Zolgensma, il farmaco salvavita per il piccolo di un anno affetto da atrofia muscolare spinale, ha accettato la proposta di contratto avanzata da ospedale e vertici regionali. «È disponibile il farmaco che i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati