TREVISO - I corridoi del nuovo monoblocco del Ca’ Foncello sono lunghi. Con stanze singole o al massimo da due, e le distanze sono aumentate. Ed è per questo che ora si sono allungati anche i tempi per uno dei traslochi più delicati: quello del punto nascite, con le sale parto e l’intera unità di ginecologia e ostetricia, la patologia neonatale e la terapia intensiva neonatale. Il personale in servizio non basta per far andare a regime il nuovo polo dedicato alle donne e ai bambini. Così il trasferimento dei reparti dalla vecchia sede è slittato di almeno due settimane. Se ne riparlerà dopo il 15 giugno. Prima l’azienda sanitaria deve rinforzare gli organici assumendo 6 ostetriche e 6 oss. È questo il vuoto da colmare per poter entrare nei nuovi spazi della cittadella sanitaria, dove le sale parto passeranno da 4 a 10 (comprese due per il parto in acqua e due per il cesareo).

I NUMERI

Non è solo una questione di logistica e di distanze da coprire, in ballo c’è anche e soprattutto la necessità di continuare a garantire la miglior assistenza alle donne e ai bambini che nascono a Treviso. Il punto nascite del Ca’ Foncello è il più importante della Marca. Solo qui si contano oltre 2.340 parti all’anno. Un numero che tra l’altro è in crescita. Non che la denatalità non si faccia sentire, ma il reparto guidato da Enrico Busato ha progressivamente aumentato i servizi e, cosa non secondaria, fa da riferimento per l’intera provincia (e oltre) per le gravidanze che presentano qualche complicazione. «Siamo pronti ad assumere sei ostetriche e sei operatrici sociosanitarie in più. Abbiamo già inviato i telegrammi per chiudere i contratti – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl 2 – Così sarà possibile lavorare al meglio nella nuova struttura che conta stanze per le degenze singole o al massimo da due. Questo ha comportato la realizzazione di corridoi più lunghi. E l’attesa per l’inserimento del personale aggiuntivo ha inevitabilmente portato a prevedere il trasloco del punto nascite dopo il 15 giugno. Con la nuova organizzazione, però, non ci saranno problemi. Anzi, prevediamo un ulteriore aumento delle donne che scelgono l’ospedale di Treviso per far nascere i loro figli». Alla fine con la nuova area materno-infantile prenderà forma una sorta di ospedale nell’ospedale interamente dedicato alla cura della donna e del bambino, con 50 posti letto, 10 sale parto, il nido e la terapia intensiva neonatale e pediatrica. Restando in tema di bambini, inoltre, l’Usl intende aprire nella cittadella anche un asilo nido per i figli dei dipendenti.

GLI SPOSTAMENTI

Nel frattempo, oltre alle due chirurgie e alle sale operatorie, sono già state trasferite nel monoblocco, anche con l’aiuto degli Alpini, le unità di ortopedia e urologia, neurochirurgia, neuroradiologia diagnostica e terapia intensiva neurochirurgica. E proprio oggi verrà compiuto uno dei passi più importanti con il trasloco della terapia intensiva generale. In questo modo si sono liberati in particolare gli edifici del Ca’ Foncello a ridosso dell’ansa del Sile. Ma non resteranno vuoti. Tra le altre novità, l’Usl punta a inserire qui un nuovo reparto di riabilitazione, attività negli ultimi tempi al centro di mille polemiche con i sindacati, dotato di almeno 20 posti letto.

IL NODO

La carenza di personale, infine, continua a pesare anche e soprattutto fuori da Treviso. Il 10 giugno si saprà se in estate scatterà l’accorpamento dei punti nascita degli ospedali di Montebelluna e Castelfranco, diretti da Domenico Antonio La Gamba. E’ praticamente un conto alla rovescia. «Stiamo attendendo l’arrivo di due pediatri – rivela Benazzi – potrebbero entrare in servizio subito oppure a settembre. In quest’ultimo caso, però, il temporaneo accorpamento dei reparti nel periodo estivo sarebbe inevitabile». Negli anni scorsi l’azienda sanitaria aveva optato per un sistema “a staffetta”. In sostanza erano state previste delle chiusure alternate per Montebelluna e Castelfranco, in modo da ottimizzare il personale consentendo ai professionisti di fare i propri 15 giorni di ferie.