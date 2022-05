Sla, Michele Agostinetto parte da Valdobbiadene per un viaggio di 2.000 chilometri Video

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Erano in tanti questa mattina oggi in piazza a Valdobbiadene, e in molti con gli occhi lucidi per l'emozione a salutare la partenza di Michele Agostinetto, 44 anni, malato di sclerosi multipla (Sla). Michele, dopo aver scoperto il 1 maggio dello scorso anno di essere affetto da questa terribile malattia ha deciso di reagire e di intraprendere un viaggio di ben 2000 chilometri che lo portera' in Puglia. L'idea e' quella di sensibilizzare l'intero Paese verso la sclerosi multipla. Il suo viaggio potra' essere seguito passo passo su (www.unviaggiodasclero.it).