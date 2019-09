CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Tre settimane d'oro per Laura Mortagna, che a soli 16 anni conquista la Coppa del Mondo Juniores di skiroll. Fino allo scorso 22 agosto la ragazza di Cergnai di Santa Giustina non era mai salita sul podio; poi a Khanty-Mansiysk, in Russia, è arrivato prima un secondo posto nella 7.5 km tl e poi il successo nella 14 km tl mass start. Così Mortagna si è presentata alle finali in Trentino in seconda posizione nella classifica generale e non ha fallito l'obiettivo. Ieri nella 13 km ad inseguimento tc sul...