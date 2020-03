TREVISO - Una decina gli interventi che i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e dei vari distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Castelfranco e Motta di Livenza, hanno dovuto svolgere nel corso della giornata di ieri, dalla prima mattinata fino a sera, per spegnere altrettanti incendi presso abitazioni in buona parte della Sinistra Piave. I roghi, tutti sotto controllo e dalle conseguenze non gravi, hanno interessato le canne fumarie di case e altri stabili che a causa del forte vento si sono surriscaldate, causando roghi che fortunatamente in nessun caso si sono propagati all’interno delle stanze delle residenze interessate. Incendi si sono registrati nella zona di Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Oderzo, Codognè, Fontanelle, Motta di Livenza.

Nel corso della giornata di ieri, come era stato ampiamente previsto dal centro meteo della protezione civile del Veneto, forti raffiche di vento hanno colpito l’intero territorio della provincia di Treviso, soprattutto la pedemontana. In pianura le conseguenze sono state limitate e non risultano ne’ alberi caduti ne’ danni alle abitazioni anche se la temperatura è tornata ad essere “invernale” e non tiepida come era stato negli ultimi giorni.

Il vento forte, come detto, ha messo a dura prova le canne fumarie di alcune abitazioni: le fiammate di caminetti e stufe le hanno fortemente surriscaldate e in alcuni casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i tetti che rischiavano in alcuni casi di danneggiarsi in modo irreparabile. Fortunatamente in nessuno degli interventi dei pompieri i danni sono stati così gravi da portare ad una inagibilità degli stabili interessati.

Nei giorni antecedenti a ieri gli interventi dei vigili del fuoco erano stati fortunatamente limitati, con pochi incendi e quasi nessun incidente stradale. Il traffico del resto è fortemente diminuito nelle ultime settimane a causa delle direttive del decreto legge emesso dal Governo per evitare la diffusione del Coronavirus in tutto il territorio italiano.

Ultimo aggiornamento: 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA