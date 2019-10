CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VEDELAGO (TREVISO) -haabita ae studia estetica. In giugno le è stata diagnosticata la sindrome di Hodgins , un tumore che colpisce il sistema linfatico, ovvero quell'apparato costituito da cellule e tessuti che difende l'organismo dagli agenti esterni e dalle malattie. Una brutta bestia. Ma lei non si è persa d'animo. Anzi, mossa dal desiderio di condividere la sua esperienza di cure, gioie e sofferenze,in cui i followers sono sempre più numerosi. Ieri la ragazza è stata protagonista in consiglio comunale a Vedelago. L'anteprima della seduta è stata tutta per lei e non sono mancati i momenti di emozione quando l'amministrazione, per celebrare l'iniziativa Ottobre in rosa promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha dedicato l'apertura proprio a lei. Assessori e consiglieri hanno potuto conoscere più da vicino l'esperienza della 16enne, accompagnata da genitori, fratelli, fidanzato e molti amici, attraverso un video, cui è seguito